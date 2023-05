Crosia, indagato il figlio dell’86enne trovata morta in casa

Compiuta l’autopsia sul corpo della dona di 86 anni trovata morta nella sua abitazione di Mirto Crosia con la salma in evidente stato avanzato di decomposizione, mentre nel registro degli indagati la Procura della Repubblica di Castrovillari ha iscritto un nome nelle ultime ore. A quanto si è appreso sarebbe quello di uno dei figli della donna che abitava con lei. Sarebbe indagato per il reato di abbandono di persona non in grado di provvedere a se stessa. Al momento però, è bene fare chiarezza, nessun provvedimento è stato emesso nei suoi confronti. Decisivi per le prossime mosse della Procura del Pollino, saranno gli esiti dell’autopsia che è stata condotta ieri pomeriggio nell’obitorio dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano da parte del perito incaricato dalla stessa Procura. Come sempre la relazione delle risultanze peritali sarà depositata fra 60 giorni. Al momento le poche notizie che sono trapelate riguardano i primi esiti dell’esame necroscopico che avrebbero riscontrato come l’anziana donna soffrisse di un ulcera duodenale e che aveva perso gran parte del suo tono muscolare riscontrato anche uno shock emorragico. Tutti elementi che dovranno essere valutati e correlati tra loro per definire le cause del decesso che senza dubbio è avvenuto diverso tempo prima rispetto al giorno del ritrovamento del cadavere che risale a venerdì scorso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata