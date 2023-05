Cassano, guardia medica chiusa per le emergenze c’è il 118

Proteste e lamentele non fermano le chiusure temporanee della guardia medica di Doria. Casi sporadici, si pensava, nelle scorse settimane, successi in coincidenza con qualche festività, ma che ora si sono trasformati in chiusure sistematiche. L’ultima sospensione del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Doria comunicata dall’Asp di Cosenza, infatti, è arrivata in questi giorni e riguarderà ben tre date: domani domenica 14 e poi due sabati, il 20 e il 27. Nel documento si annuncia come, malgrado il distretto sanitario abbia posto in essere tutte le procedure di competenza, il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), a Doria, non sarà attivo dalle 8 alle 20. A poco o nulla, poi, serve l’invito all’utenza dell’Azienda sanitaria provinciale di rivolgersi, in caso di necessità, al servizio di emergenza urgenza 118. La guardia medica di Doria era stata già chiusa sia a Natale che a Capodanno e, di recente, il giorno di Pasquetta e poi altri quattro gironi a fine aprile per lo stesso motivo. Dopo mesi, ormai, ancora non è chiaro se manchino i medici per quelle date o se i problemi siano altri, fatto sta che il presidio medico assistenziale non sarà attivo proprio in questi fine settimana dove tanti di turisti cominceranno a invadere le aree turistiche della costa ionica sibarita, in particolare, quelle che ricadono nel Comune di Cassano. Proprio la guardia medica di Doria serve tutto il comune jonico, le località come Marina e Laghi di Sibari, Millepini e tutte quelle aree che ricadono sulla costa di Cassano arrivando, per competenza, a interessare anche alcune aree dell’entroterra e del comune di Villapiana.

