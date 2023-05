Francavilla Marittima, rissa tra extracomunitari: solo per fortuna non finisce in tragedia

Lite tra marocchini nell'antica Lagaria. I due cittadini magrebini di 66 e 49 anni si sono resi protagonisti di una rissa che solo per fortuna non è terminata in tragedia. Il tutto davanti agli occhi di decine di cittadini increduli che hanno cercato, con non poche difficoltà, di riportare la pace. Solo l'intervento dei carabinieri appartenenti alla locale Stazione guidati dal maresciallo Vito Russo ha evitato il peggio. Infatti uno dei due contendenti ad un certo punto ha preso una bottiglia di birra e si è scagliato contro il connazionale che di contro è salito sulla sua auto, una Volkswagen Golf, tentando di investirlo. I fatti di cronaca scaturiti senz'altro per futili motivi, sono al vaglio degli inquirenti. Gli uomini della Benemerita giunti immediatamente sul luogo dell'alterco, dopo aver prevedduto a bloccare i due africani, hanno atteso l'ambulanza del 118 che è arrivata dalla postazione Pet di Cassano per soccorrere i feriti e poi trasportarli presso il Pronto soccorso dell'Ospedale

"Nicola Giannettasio" di Rossano dove i medici li hanno sottoposti a tutti gli esami strumentali, radiografici e diagnostici di routine utili a scongiurare danni importanti a livello cerebrale. Le prognosi vanno dai sette ai ventuno giorni. Le indagini sulla lite sono in corso, utili a stabilire l'esatta dinamica dei fatti accaduti.

