Viadotto crollato a Longobucco, Salvini convoca il sindaco a Roma

Dopo la giornata dell’altro ieri che ha visto mobilitata tutta la popolazione di Longobucco centro e delle frazioni di Destro, Manco e Ortiano, all’imbrunire è arrivata dal Sindaco una buona novella. Il primo cittadino con una nota ha annunciato che il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, lo ha convocato per venerdì 19 alle ore 11, a Roma, nella sede del suo ministero. Con soddisfazione, ha detto, che andrà a Roma «portando la voce di tutti i longobucchesi e di tutto il territorio. In sostanza, la visita dal Ministro serve per formalizzare la richiesta di un "Decreto Longobucco", per ottenere i finanziamenti necessari per riparare il disastro del crollo del viadotto». A Salvini, a dire di Pirillo, «sarà chiesto anche una celerità burocratica per accelerare i tempi della ricostruzione. Felice per la comunicazione ricevuta ha ringraziato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per la particolare vicinanza in un momento storico «così catastrofico» e la deputazione regionale e nazionale e tutte le forze politiche che hanno fortemente sostenuto la comunità longobucchese.

