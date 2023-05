Corigliano Rossano, maltrattamenti in famiglia: 44enne condannato a 3 anni

È stato condannato alla pena di tre anni, nonché al pagamento delle spese processuali e interdizione dai pubblici uffici per il reato di maltrattamenti in famiglia. È questa la condanna esemplare inflitta dai giudici del Tribunale di Castrovillari, al termine di una articolata camera di consiglio, nei confronti di un uomo di 44 anni. Il soggetto in questione era finito a processo, poiché, secondo quanto sostenuto dalla pubblica accusa, avrebbe maltrattato i propri familiari e la compagna. Quest’ultima, in qualità di persona offesa dal reato, è stata seguita nell’iter processuale dagli avvocati Ettore Zagarese e Umberto Tarantino.

Secondo le ricostruzione dell’accusa la donna sarebbe stata sottoposta a sistematiche vessazioni, mediante continui comportamenti violenti e continue offese, nonché minacce e umiliazioni. Per la donna, secondo il racconto fatto alle Forze dell’Ordine, le vessazioni erano quotidiane: veniva mortificata con cadenza giornaliera, nei suoi confronti venivano reiterate frasi offensive e denigratorie.



