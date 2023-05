Notte di fuoco a Marina di Sibari, incendiata una villetta

L’anonima incendi torna a far sentire la propria mano sulle sponde sibarite. Un incendio di natura dolosa ha completamente distrutto un’abitazione estiva ubicata nel complesso turistico di Marina di Sibari. Secondo quanto ricostruito nelle ore immediatamente successive all’incendio, nella notte tra domenica e lunedì, sembrerebbe che dopo aver forzato una finestra, ignoti sono penetrati all’interno della villetta di proprietà di un cittadino cinquantanovenne residente ad Acri, e ubicata in via Pollino all’interno del villaggio turistico di Marina di Sibari, appiccando un incendio che l’ha completamente distrutta.

Sembra che all’interno della villetta sia stata trovata una tanica di plastica. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Cassano, guidati dal capitano Michele Ornelli.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata