Amendolara, tenta di rapinare un supermarket e finisce in manette

Tentata rapina a mano armata al Supermercato Pick Up di viale Lagaria. Ferito lievemente il commerciante. Per fortuna il bandito è stato arrestato.

Il malvivente, un giovane del posto, è stato fermato all'interno dell'esercizio commerciale dai valenti e mai domi Carabinieri di stanza alla Stazione di Roseto Capo Spulico, competenti per territorio, guidati dal luogotenente Marco Carafa.

La cronaca. Verso le 20.30 una persona incappucciata con passamontagna e una pistola in pugno, al momento della chiusura del market, mentre il titolare stava facendo i conteggi dell'incasso della giornata, ha fatto irruzione all'interno del negozio che si trova in pieno centro abitato, sul corso principale della Marina amendolarese.

D.F. 23 anni, che peraltro era stato scarcerato nei giorni scorsi, si è avvicinato alle casse, puntando l'arma, poi risultata un giocattolo, verso uno dei proprietari dell'esercizio commerciale che però non si è fatto intimidire, nonostante l'evidente paura.

Tra i due, sarebbe, da quello che si è appreso, scaturita una vera e propria colluttazione, con il commerciante che ha difeso a spada tratta l’incasso della giornata.

È scattato subito l'allarme, mentre nel locale c'erano anche altre persone, ed in pochi minuti sul posto attenzionato dal malfattore, è giunta una gazzella della Benemerita, con i militari che non hanno perso tempo a bloccare il 23enne, che è stato ammanettato e portato in Caserma per gli adempimenti di rito.

