Ponte crollato a Longobucco, Salvini mobilita l’Anas e il Ministero

Il ponte della... speranza. ll Ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini ha incontrato a Roma, nella sede del dicastero, il sindaco di Longobucco, Giovanni Pirillo, e quelllo di Mirto CRosia, Antonio Russo. Con loro il commissario regionale della Lega, Gianfranco Saccomanno e il parlamentare Domenico Furgiuele. Ragione del confronto, dsposto il via d’urgenza dall’esponente nazionale di governo, fare il punto sulla situazione determinatasi nella Sila Greca dopo il cedimento del viadotto della “Sila-Mare”. All’incontro sono intervenuti in videocollegamento l’ad di Anas Aldo Isi ed i tecnici del Mit. Il cedimento della struttura ha determinato un quadro di obiettivi disagi nel traffico viario aumentando l’isolamento di Longobucco rispetto al resto della provincia. Come prima risposta per accelerare i tempi di risoluzione del problema, Salvini si è impegnato ad attivare tutti gli strumenti d’intervento di competenza del suo ministero. L’Anas ha subito comunicato d’essere pronta a inviare da Roma in Calabria un proprio delegato per velocizzare gli approfondimenti. «Prima di tutto,» ha subito però sottolineato Matto Salvini «è necessario consentire alla Procura di Castrovillari di chiudere l'inchiesta aperta dopo il crollo e fare chiarezza e piena luce sulle eventuali responsabilità». Il Ministro si è pure assunto l'onere di reperire i fondi per la ricostruzione del tratto crollato e, in prospettiva più ampia, per completare il tracciato fino alla Statale 106. Già lunedì, Anas farà un sopralluogo tecnico per quantizzare la spesa necessaria alla ricostruzione della strada e per avviare un'attività di ripristino e messa in sicurezza della Statale 531 da Cropalati a Mirto Crosia. Su quest’ultimo punto ha molto insistito il primo cittadino di Crosia, Russo, perchè l’arteria stradale che collega Mirto a Caloveto-Cropalati rappresenta la via di sfogo della “Sila-Mare” e di tutta la viabilità interna della Valle del Trionto.

