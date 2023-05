Corigliano Rossano, in contrada Fossa si respirano i miasmi del “Frascone”

Il Torrente Frascone, (indicato con la denominazione Fosso Frascone) che raccoglie le acque piovane e sorgive delle colline a monte della SS 106 e scorre ai margini del borgo marino di Fossa, contrada ad est dell’area urbana di Rossano, non defluisce in mare, ma forma una larga macchia di acqua stagnante e putrida, creando non pochi inconvenienti di natura igienico sanitario. A fermare il deflusso in mare è la duna di sabbia che le correnti marine hanno creato sull’imbocco dell’arenile. Un inconveniente, questo, che produce odori cattivi, accentuati dai materiali della spazzatura che finiscono all’interno, sia per l’inciviltà di coloro i quali (in molti casi si tratta di soggetti provenienti da altre zone) depositano i rifiuti fuori dai contenitori e sia per la forza del vento che li spinge nell’acqua stagnante e dall’azione dei cani randagi che vi rovistano in cerca di cibo. Senza contare, fatto ancora più serio, la possibilità di straripamento a causa del tappo allo sbocco, verso le case attigue in caso di temporali come purtroppo avvenuto nell’agosto del 2015.

