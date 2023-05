Cassano, cocaina e eroina interrate nel giardino dell’abitazione di un 26enne

La coca e l’eroina che aveva interrato nel giardino di casa sperando che nessuno mai le trovasse erano pronte a finire sul mercato della droga. A mettere fine al suo piano criminale ci hanno pensato i segugi del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Cassano che hanno arrestato un uomo di cui non sono state rese note le generalità complete ma soltanto le iniziali e identificato in L. P. Al ventiseienne residente nella popolosa frazione Sibari i militari contestano il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è avvenuto nello scorso fine settimana, quando i militari hanno deciso di procedere ad una perquisizione dell’abitazione del soggetto, residente in contrada Pantano Rotondo nella frazione Sibari.

A seguito dell’intervento, i militari del Capitano Michele Ornelli, hanno rinvenuto, occultata all’interno della casa e precisamente interrata nel giardino della stessa abitazione, una cospicua quantità di sostanza stupefacente, verosimilmente da destinare alla vendita al dettaglio, per un totale complessivo di 45 grammi di eroina – suddivisa in pietre e in parte già confezionata in dosi – e quasi 30 grammi di cocaina, già frazionata in dosi mediante involucri termosigillati. All’interno dell’abitazione, dove è continuata la perquisizione, è stato inoltre trovato un bilancino elettronico di precisione, idoneo alla pesatura della droga per la successiva preparazione delle singole dosi, nonché svariato materiale per preparare gli involucri destinati a contenere la droga.

