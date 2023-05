Sedicenne bruciata viva, padre: dopo 10 anni nulla è cambiato. Cerimonia a Corigliano Rossano

«Dopo dieci anni non è cambiato nulla. Le pene sono inadeguate». Lo ha detto Mario Luzzi, il papà di Fabiana la sedicenne uccisa a coltellate e bruciata viva dal suo fidanzato Davide Morrone che allora aveva 17 anni. Si è svolta oggi, a Corigliano Rossano, una cerimonia per ricordarla nel decimo anniversario della sua morte. Il papà di Fabiana ha ricordato dieci anni «di pianto, dolore e grandi sofferenze». «Dopo tante battaglie siamo arrivati a una sentenza che però non è adeguata. Non è cambiato nulla in questi dieci anni a livello legislativo», ha detto Luzzi. «le pene sono sempre uguali e non adeguate alla perdita di una vita umana».

