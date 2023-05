Lancia la droga dalla finestra e scappa, bloccato e arrestato in strada a Cosenza

Arrestato perchè in possesso di droga. E' successo a Cosenza dove, durante un controllo, una persona è finita in manette dopo essere stata trovata in possesso di eroina e di altro materiale strumentale all’attività di spaccio. In particolare, l’uomo, sorpreso in casa dai poliziotti a cui aveva aperto la porta della propria abitazione, aveva cercato dapprima di disfarsi di un involucro lanciandolo dal balcone, per poi tentare di darsi alla fuga. Bloccato da altri agenti piazzati in strada, è stato dunque sottoposto ai domiciliari, sequestrato l'involucro di eroina.

