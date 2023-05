Montalto, traffico illecito di rifiuti: il gup assolve Francesco Bevilacqua

Traffico illecito di rifiuti. Il Gup di Catanzaro ha assolto Francesco Bevilacqua, 32 anni imputato nel processo “Efesto 2” per i reati di traffico illecito di rifiuti. Si tratta dell’unico procedimento, che si è svolto con il rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro che fece luce su un presunto traffico illecito di rifiuti pericolosi e di rame che aveva come fulcro un’azienda di Montalto Uffugo. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi per Bevilacqua, ridotta a 2 anni e 4 mesi per la scelta del rito abbreviato. Ma il suo difensore, l’avvocato Vincenzo Guglielmo Belvedere ha evidenziato l’insussistenza del reato associativo e l’estraneità di Bevilacqua rispetto al traffico illecito di rifiuti per “un’assenza di elementi di natura probatoria sul punto”. Oggi dopo le repliche del pubblico ministero Domenico Assumma e le controrepliche del difensore dell’imputato, il giudice ha riconosciuto l’estraneità ai fatti contestati di Bevilacqua pronunciando una sentenza di assoluzione.

L’avvocato Vincenzo Guglielmo Belvedere

© Riproduzione riservata