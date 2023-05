Un operaio di 62 anni è morto a Rende (Cs) in un incidente sul lavoro. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi. L’uomo è precipitato da un ponteggio mentre si trovava all’interno di un’azienda nella zona industriale di Rende. Sul posto sono giunti i carabinieri di Rende e della Compagnia di Cosenza. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica degli incidente.

