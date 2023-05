Cassano, trasportavano in auto 20 grammi di cocaina: arrestati due ventenni

Hanno tentato di salvarsi lanciano la droga dal finestrino dell’auto. Purtroppo per loro, però, i Carabinieri del nucleo operativo hanno notato tutto recuperando l’involucro con i 20 grammi di cocaina pura e arrestando due ventenni del posto.

I due, di cui non sono state rese note le generalità complete ma soltanto le iniziali e identificati in P.T e A.B, di 21 e 20 anni, sono finiti ai domiciliari e dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo tutto nella tarda serata di martedì 23 maggio quando, nel corso di uno dei quotidiani servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio nella frazione Sibari della città delle terme, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Cassano, dopo aver intercettato, in contrada Bruscata Piccola, l’autovettura a bordo della quale si trovavano i due giovani. Vista la tarda ora e l’andatura alquanto sostenuta, gli uomini del Capitano Michele Ornelli hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo e dei suoi occupanti.

