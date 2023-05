Corigliano Rossano, fine settimana senza medici: pronto soccorso in default

È vietato ammalarsi, durante i weekend e dalle ore 20 in poi, di patologie riguardanti orecchio, naso e gola nel comprensorio della Sibaritide i cui pazienti hanno come ospedale di riferimento lo spoke di Corigliano Rossano. Il motivo è riconducibile al fatto che nelle ore serali, per carenza di medici specialisti di otorinolaringoiatria, i pazienti che giungono al pronto soccorso per quel tipo di patologie devono attendere il mattino per avere la consulenza o l’intervento del medico specifico, oppure, così come accaduto per casi urgenti (come il bambino giunto al pronto soccorso del Giannettasio per la presenza di un corpo estraneo in un orecchio), bisogna trasferire il paziente a Cosenza con tutti i problemi che ne scaturiscono tra cui i disagi di pazienti e familiari ed il trasferimento in ambulanza impegnando il mezzo ed il personale.

Nella maggior parte dei weekend, invece, la mancanza di intervento dello specialista di otorinolaringoiatria inizia prima, dalle 14 alle 20. Ovviamente tutto ciò è “regolarmente comunicato” agli organi ospedalieri come la direzione medica di presidio di Corigliano Rossano, il Pronto soccorso di Corigliano Rossano, la centrale operativa del 118 di Cosenza. La comunicazione è sempre la stessa firmata dal Direttore di reparto dell’Unità Operativa di otorinolaringoiatria di Rossano, dott. Francesco Mellea.

