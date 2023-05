Rende, nel campus nascerà una “Cittadella dello sport”

“Mens sana in corpore sano”: recita così un vecchio brocardo latino. E lo sport nelle più moderne università americane è un punto centrale della vita accademica che si sviluppa coltivando lo studio e la ricerca ma anche attraverso le intense attività agonistiche che caraterizzano la vita dei campus. In Calabria era pure così ai tempi della scuola crotonese di Pitagora quando oltre a studiare matematica, geometria, astronomia e filosofia, gli aòllievi del grande Maestro, s’impegnavano costantemente nelle discipline sportive. E nel solco di quell’antica e insuperata tradizione che l’Unical si appresta a costruire una vera e prorpia Cittadella dello sport ad Arcavacata. Un luogo nel quale gli studenti e i docenti, lasciati libri e lezioni, potranno misurarsi in allenamenti e competizioni.

IL complesso, voluto dall’inesauribile rettore Nicola Leone, è destinata a diventare polo sportivo regionale di riferimento, grazie ad un massiccio investimento del Mur che cofinanzia un progetto da 8,6 milioni di euro, il più grande del Mezzogiorno tra i vincitori del bando nazionale per l’edilizia sportiva.

In particolare sono stati due i progetti dell’Università della Calabria che hanno ricevuto il via libera del Ministero. Il primo, dal costo di 6 milioni, prevede la realizzazione di un nuovo “Centro sportivo universitario” nell’area nord-est del Campus, con una pista di atletica leggera olimpica, che all’interno ospita un campo polivalente per il rugby e le piste per varie discipline sportive. Previsto pure un campo di padel, un percorso running, spazi per lo svolgimento di sport all’aperto, relax e giochi, tribune, spogliatoi e strutture ricettive.

