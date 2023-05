Uno spazio pubblico per Pompeo Panaro, si attivano Prefettura e Comune di Paola

Uno spazio pubblico da intitolare a Pompeo Panaro. L’iniziativa del gruppo consiliare di Rbc prima e del Centro Studi dedicato al politico e imprenditore paolano trova adesso la condivisione della prefettura di Cosenza che ha scritto al Comune per le valutazioni di competenza. In merito c’è stato già un primo incontro e l’ente si dovrebbe adesso concretamente attivare. Piuttosto che una semplice targa il centro Studi preferisce seguire l’iter corretto e ufficiale con la prefettura. Dopo oltre 40 anni dalla morte di Pompeo Panaro e una dimenticanza non più accettabile è un primo passo verso quelli che necessariamente dovranno seguire.

Nel tempo sono state diverse le missive inoltrate dal gruppo consiliare Rbc presso gli organismi preposti, unitamente ai tanti appelli formulati dalla moglie e dai figli di Panaro. A ben poco sono servite le inchieste di importanti testate giornalistiche anche nazionali: “omertà e silenzio - spiega Rbc - da parte delle istituzioni, insieme ad indagini inconcludenti e conclamati errori giudiziari, hanno da sempre caratterizzato l’intera vicenda. Moglie e figli, nel corso degli anni, non hanno meritato neppure una risposta, nessuna pubblica solidarietà, nessuna presa di posizione ufficiale, nessun tipo di supporto espresso”.

Tutto ciò secondo il movimento “è moralmente inaccettabile e maggiormente lesivo della dignità di un uomo vittima non solo della ‘ndrangheta, ma anche di un'alternanza di fatti probabilmente talmente scomodi da impedire che possa essere persino ricordato. Prova ne sia che nessun evento commemorativo è stato mai predisposto dal Comune di Paola per Pompeo Panaro, neppure lo scorso 28 luglio a 40 anni esatti dall’uccisione, ad eccezione di una fiaccolata promossa da questo gruppo consiliare col supporto di diverse associazioni di volontariato, della moglie e dei figli di Pompeo”.

