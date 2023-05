Paola, tentativo di effrazione all'asilo nido di via della Libertà

Un tentativo di effrazione nell’asilo nido di viale della Libertà. Una porta e lo stesso vetro danneggiati forse per tentare di introdursi nei locali dell’asilo posto in pieno centro cittadino dai quali però dopo una prima stima a quanto pare non mancherebbe nulla. Solo danni i quali saranno riparati in tempo utile.

Si tratta in ogni caso di un nuovo e inquietante atto vandalico dopo quello perpetrato dell’autovettura del primo cittadino, Giovanni Politano. I fatti sono stati prontamente denunciati ai Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paola ieri mattina. E con molta probabilità dovrebbero essere accaduti nella notte tra domenica e lunedì. Sul posto alcuni dipendenti del Comune di Paola. È stata espressa in merito indignazione per l’ennesimo atto vandalico che interessa il Comune di Paola. Le indagini sono in corso. Bisognerà capire se eventuali telecamere nelle vicinanze possano essere d’aiuto in quanto all'esterno dell’asilo non ne sono presenti. Analogamente in Comune dove è stato rinvenuto su una porta esterna il bigliettino di minacce al sindaco non sarebbe presente nessun impianto di videosorveglianza che possa fungere d’aiuto agli inquirenti.

© Riproduzione riservata