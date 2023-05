Crisi Amaco a Cosenza, la Regione trova la soluzione-tampone?

Una soluzione-tampone per consentire ai dipendenti dell’Amaco di potere riscuotere lo stipendio di questo mese. Probabilmente ci sarà una fatturazione straordinaria da parte della Regione Calabria (questa l’esatta definizione fornita da fonti vicine all’azienda per la mobilità nell’area cosentina) mentre il governatore Roberto Occhiuto ha dato la sua disponibilità a risolvere il problema con altri provvedimenti. È il frutto ella riunione durata circa quattro ore che si è tenuta ieri sera alla Cittadella, presenti, oltre a Occhiuto, il sindaco Franz Caruso, rappresentanti dio Cometra e dell’Amaco e del gruppo Bper, la banca-tesoreria che assicura i pagamenti ad alcune aziende di trasporto locale. L’esito della riunione nelle prossime ore sarà portato all’attenzione delle organizzazioni sindacali, escluse dal vertice di ieri, le quali dopo avere ascoltato le parti istituzionali decideranno come muoversi.

