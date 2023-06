Diamante, in manette un 42enne accusato di estorsione

Avrebbe estorto soldi all’amante della sua compagna in cambio del silenzio. Con questa accusa è stato arrestato in flagranza di reato un 42enne, P.G. di Diamante.

I carabinieri della Compagnia di Scalea, guidati dal capitano Andrea D’Angelo, lo hanno beccato in flagranza di reato sul lungomare di Diamante mentre si stava facendo consegnare dalla vittima circa 1600 euro in cambio del silenzio. Secondo la ricostruzione delle indagini, l’indagato – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe scoperto che la sua compagna aveva intrapreso una relazione con una persona di Diamante già impegnata e a quel punto avrebbe deciso di vendicarsi ricattandolo per ottenere in cambio del denaro.

Secondo quanto è stato raccontato agli inquirenti, la vittima avrebbe quindi deciso di “cedere” al ricatto per tenere nascosta questa relazione ma, dopo continue richieste e pressioni, l’uomo ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri e di denunciare la situazione nella quale stava vivendo e dalla quale non sapeva più come uscirne. A quel punto, i carabinieri hanno dato il via alle indagini. Dopo controlli e accertamenti, gli inquirenti hanno deciso di cogliere sul fatto l’indagato.

