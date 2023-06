Castrovillari, scoppio nella Carnezzeria: trovate le tracce dell’innesco

Completato il quadro dei rilievi tecnici irripetibili sula scena dove s’è consumato l’incendio. Gli specialisti dei vigili del fuoco, infatti, ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo scientifico nell'area in cui si è propagato il fuoco che ha fatto parzialmente esplodere la Carnezzeria situata in via Ettore Gallo. Il locale è posto a due passi dalla Ragioneria e dall'Alberghiero, ma anche incastonato in un condominio densamente abitato.

Il nucleo investigativo di Catanzaro ha effettuato, e questo dopo averlo liberato dai nastri del sequestro penale, i rilievi e definito la principale consulenza tecnica che andrà a fare da base all'attività di indagine affidata ai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari.

I fatti risalgono a domenica scorsa, vale a dire quando il locale è andato parzialmente distrutto dall'onda d'urto di una detonazione propagatasi dalla parte posteriore del locale, in particolare nei pressi del vano cucina. All'interno era presente il gestore del locale, rimasto contuso lievemente, ma non ferito dallo scoppio improvviso che ha praticamente travolto tavoli, sedie e le vetrate dell'esercizio commerciale.

L'uomo si è salvato per miracolo. In un primo momento s'è pensato ad una fuga di gas o ad un corto circuito.

Di seguito, però, gli investigatori hanno riqualificato il quadro dei indizi, poiché sono stati rinvenuti segni di combustione propagatisi dalla zona posteriore del locale.

Lo scoppio – va ricordato – per poco non ha creato seri problemi di salute anche ad un gruppo di giovanissimi che, fino a qualche ora prima, si trovavano nel locale a festeggiare in un numero di poco superiore alle trenta unità.

