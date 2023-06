Corigliano Rossano, marito e moglie mangiano funghi velenosi. Sono in rianimazione

In vacanza nella città di Corigliano Rossano sono finiti (marito e moglie) oggi pomeriggio in rianimazione dopo essere giunti nel Pronto Soccorso dell’ospedale spoke del Compagna di Corigliano, per intossicazione da funghi. Si tratta di una coppia di Corigliano Rossano che ha la casa nell’area urbana di Corigliano dove era giunta da Colleferro, dove vive abitualmente, in occasione del ponte della festività del 2 Giugno. I due lo scorso 31 maggio avevano deciso di fare un’escursione nella montagna che sovrasta i due territori di Corigliano e Rossano, dove sorge l’antica abbazia del Patire alla ricerca di funghi.

Qui li hanno cotti e poi mangiati, ma non avevano fatto i conti con il tipo di miceto e con la sua tossicità, come tutti i funghi e non tutti dello stesso grado. Durante la notte ed al mattino dell’altro ieri, infatti, entrambi sono stati colti da dolori addominali e vomito.

Persistendo i disturbi ieri si sono recati al pronto soccorso del Compagna dove i sanitari hanno subito dedotto che si trattava di avvelenamento da funghi, avviando il protocollo prescritto per il tipo di malore. Sono stati contatati anche i centri antiveleni e, considerato che le condizioni dei due pazienti peggioravano, è stato deciso il trasferimento, in codice rosso, presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Giannettasio di Rossano.

