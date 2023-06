Precedenza ad altri convogli a Cosenza, treno fermo per 45 minuti

Non c’è mai fine alle disavventure di quanti preferiscono prendere il treno per spostarsi da una parte all’altra del Paese. E, soprattutto, di quanti, per evitare il passaggio dalla Crocetta, sulla 107, volendo evitare incidenti che rallentano il traffico (ieri pomeriggio se ne è registrato un altro, in galleria, che ha coinvolto due veicoli, con due feriti) o situazioni di maltempo, per raggiungere la stazione di Paola. Meglio prendere il trenino che in scarsi venti minuti ti porta dall’altra parte della galleria Santomarco e quindi sul Tirreno. Ma quando si fanno i conti senza l’oste può accadere l’irreparabile. E quando avvenuto ieri a una signora diretta a Milano che alla fine di tutto ha dovuto cambiare la prenotazione del suo treno a lunga percorrenza. Colpa di una programmazione oraria che continua a fare acqua da tutte le parti. Il suo treno è partito alle 13,53 dalla stazione di Vaglio Lise, sarebbe dovuto arrivare a Sapri alle 15,47. Arrivato a Castiglione Cosentino, però, per “recuperare” due treni in ritardo, un Sapri-Cosenza e un Reggio-Cosenza, evitando così di pagare le penali ai viaggiatori, il convoglio partito poco prima dal capoluogo è rimasto fermo per circa 45 minuti. Un primo annuncio a bordo per il treno in arrivo da Sibari per Cosenza, un secondo annuncio per un Paola-Cosenza e un terzo annuncio per un Cosenza-Sibari. Alle 14,29 l’ennesimo annuncio che avvisa i passeggeri dello stop prolungato di altri cinque minuti per il transito di un altro convoglio. Si riparte alle 14,32. Il Freccia Rossa su cui sarebbe dovuta salire la protagonista di questa disavventura era partito intanto alle 14,23. È arrivata a Paola alle 14,47 ed è ripartita alle 15,47 con un altro Freccia Rossa. La signora sarebbe dovuta partire da Vaglio Lise un’ora prima, alle 13,23, per mettersi al riparo da possibili disguidi. Vai a sapere... Quanto accaduto le è costato un cambio treno a Paola, uno a Roma con arrivo a Milano alle 23,50 anziché alle 21. E dall’11 giugno con il via all’orario estivo cosa accadrà?

