Rende, ok al corso di specializzazione sul sostegno didattico

La carica dei 930. Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto relativo all’ottavo Ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico, dando il via libera alle richieste di posti formalizzate nei mesi passati dalle università calabresi, a cominciare dell’Unical dove l’iter è gestito da un gruppo di accademici di qualità coordinati dalla professoressa Antonella Valenti. Numeri in aumento per le scuole Secondarie, di primo e secondo grado, saliti rispettivamente dai 230 e 300 posti attivati per il VII Ciclo ai 250 e 350 e dell’VIII. In calo, invece, le disponibilità tanto per i percorsi formativi legati alla Primaria, quanto per quelli relativi alla scuola dell’Infanzia: sono passati da 250 a 200 alla Primaria, e da 150 a 130 quelli riferiti alla scuola dell’Infanzia. In totale, perciò, 930 posti disponibili per gli aspiranti docenti di Sostegno, i quali, anche per le crescenti disponibilità di cattedre, sono sempre più numerosi. Negli anni dei vari cicli di formazione tra i cubi dell’ateneo di Arcavacata si sono mossi corsisti provenienti anche da altre regioni. Molti dei quali, dal settembre successivo, impegnati nelle classi.

Erano 930 i posti autorizzati anche l’anno scorso, ma divisi in maniera differente in base ai vari ordini e gradi. Nel 2022 il ministero aveva autorizzato 70 posti in più rispetto al VI Ciclo (quando erano 860), tutti per la Secondaria di secondo grado.

