Cassano, la Polizia locale sventa l’occupazione di una casa

Tentano di intrufolarsi in una casa popolare, attualmente chiusa e in via di assegnazione, per occuparla abusivamente. La Polizia locale se ne accorge e fa blindare nuovamente gli accessi. Ad intervenire è stata la squadra manutenzione che ha provveduto, nei giorni scorsi, su impulsi dell’amministrazione comunale, a richiudere gli accessi ad una casa popolare sita a Sibari che qualcuno stava tentando di occupare abusivamente. Gli ingressi dell’abitazione erano stati murati in precedenza ma ignoti li hanno nuovamente vandalizzati allo scopo, si pensa, di occuparla abusivamente. «Appena abbiamo notato anche questo nuovo tentativo di accesso – si legge in una nota – come amministrazione comunale, siamo intervenuti celermente per ripristinare la legalità e, grazie alla squadra manutenzione, abbiamo rimesso la situazione a posto.

