“Morirai!”, terrore notturno per l'assessore di Corigliano Viteritti

Minacce di morte telefoniche nel cuore della notte. Le ha ricevute attorno alle 4 del mattino di ieri l’assessore all’ambiente del comune di Corigliano Rossano Damiano Viteritti. Tre telefonate di seguito, con “numero privato” il cui messaggi era sempre lo stesso, chiaro e inequivocabile: minacce di morte, per nulla velate, indirizzate all’assessore, ma che coinvolgevano anche altri amministratori e il sindaco. Un episodio che inquieta. Anche perché pare che attorno allo stesso orario un’altra persona, amica dell’assessore e comunque impegnata politicamente, ha ricevuto un telefonata dal contenuto più o meno simile. Non è la prima volta che l’assessore Viteritti riceve minacce più o meno velate. Tutti episodi che l’amministratore, che ha messo mano a diversi settori e spinose questioni, tra concessioni cimiteriali, lottizzazioni e bandi di varia natura, ha sempre puntualmente denunciato alle forze dell’ordine. Cosa che ha fatto anche per quest’ultima circostanza. Anzi, ancora prima di relazionarsi con le forze dell’ordine ha pubblicamente denunciato il vile atto subito con un post sulla sua pagina social, facendo chiaramente intendere di non aver paura di simili minacce.

