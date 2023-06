Corigliano Rossano, minacce all’assessore Damiano Viteritti: un coro di solidarietà

Coro unanime di solidarietà per l’assessore all’ambiente, Damiano Viteritti, oggetto, all’alba di domenica, di tre telefonate di fila dal contenuto minatorio nei confronti della sua persona, del sindaco e di altri componenti dell'amministrazione. «Damiano è un professionista dalla nota rettitudine che lavora senza timore alcuno - ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi - non saranno gli atti sconclusionati di qualche invasato a fermare l'azione dell'amministrazione. L'assessore Viteritti ha la mia vicinanza e quella dell'intera amministrazione e so che continuerà senza tentennamenti nel delicato ruolo che svolge, con ancora più abnegazione e con la consueta serenità, come tutti noi».

«Sono tranquillo - afferma lo stesso Viteritti - questi eventi per me sono uno stimolo. Andiamo avanti più forti di prima». Solidarietà anche dal vicepresidente del consiglio regionale, Franco Iacucci: «Voglio esprimere piena solidarietà e vicinanza all’assessore Viteritti. Conosco personalmente Damiano che oltre ad essere un validissimo amministratore è un compagno di lungo corso nel Pd. La sua determinazione non verrà certamente scalfita da questo gesto». Gli fa eco il Pd di Corigliano Rossano: «Un atto - scrive il segretario cittadino Francesco Madeo - che diventa di fatto un gesto contro la città tutta che condanniamo con forza e sdegno. Siamo sicuri che l’assessore Viteritti non si farà intimidire e invitiamo lui, il Sindaco, tutta la Giunta e il Consiglio comunale a intensificare in tutti i modi il contrasto alla criminalità organizzata e ad ogni forma di illegalità che con queste minacce si vorrebbe imporre».

