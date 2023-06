Corigliano Rossano, nello Ionio galleggiano inquietanti chiazze marroni

L’annuncio del sindaco Flavio Stasi di Corigliano Rossano in merito all’inizio dei lavori di ripulitura ordinario delle spiagge cittadine, a partire dal 1° giugno, dopo quello straordinario di rimozione del materiale portato dalle piene, ha fatto scatenare le reazioni del coordinamento cittadino di Fratelli D’Italia che ne ha contestato i ritardi soprattutto in occasione del ponte del 2 giugno, mentre numerosi cittadini hanno protestato per le condizioni delle acque del mare che nella giornata di domenica, intorno alle ore 13,00, secondo quanto fotografato e riprodotto in alcuni video, presentavano lunghe scie di sporcizia.

Il tratto di mare interessato, secondo le testimonianze dei cittadini sarebbe stato quello compreso tra Contrada Galderate e contrada Gammicella dell’area urbana di Rossano dove sarebbero comparse consistenti scie di sporcizia mentre le correnti da Est le avrebbero spinte verso la spiaggia con apprensione degli stessi che hanno colto l’occasione per invitare il Comune ad effettuare le opportune verifiche sulla provenienza delle consistenti chiazze, prima che subentri la stagione balneare.

Il primo cittadino in un suo post aveva fatto presente che la pulizia degli arenili era iniziata nella prima fase con l'utilizzo di mezzi meccanici, e che dopo si sarebbe proceduto con la pulizia dei fossi, l'installazione dei cestini per la raccolta differenziata e le passerelle, l’installazione dei pesci mangiaplastica, per passare poi alla pulizia manuale.