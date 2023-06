Cosenza, cinghiali avvistati in città. Il Municipio corre ai ripari

Non solo nei centri della provincia. Anche nel capoluogo bruzio sono stati avvistati dei cinghiali. E così l’Amministrazione comunale ha pensato bene di avviare le procedure necessarie per arginare il fenomeno sul territorio cittadino.

«Il fenomeno dei cosiddetti cinghiali urbani sta diventando un’emergenza anche per Cosenza, contro cui stiamo combattendo da settimane. La presenza di questi animali è stata registrata, in particolare, nel quartiere di via Popilia, allarmando i residenti. Ci siamo, quindi, immediatamente attivati avviando tutte le procedure necessarie per chiedere ed ottenere da parte della Regione Calabria l’autorizzazione ad avere la presenza sul territorio dei selettori». È quanto afferma l’assessore Francesco De Cicco che, in stretta sinergia con il sindaco Franz Caruso, sin dalle prime segnalazioni da parte dei cittadini si sono interessati fattivamente alla problematica per tentare di arginarla.

