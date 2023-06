Road to Istanbul, il lungo viaggio dai tifosi dell'Inter Club di Montalto Uffugo

Un lungo viaggio per restare al fianco della Beneamata. Da Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, a Istanbul per vedere l'Inter impegnata nella finale di Champions League contro il City. Alcuni di loro hanno fatto tappa in Grecia prima di ripartire baldanzosi e attraversare il Bosforo. Qualcuno, come il supertifoso Francesco Rosito, si è recato lì in anticipo e ne ha approfittato per celebrare il breve tour in Turchia scattando selfie con vecchie e nuove glorie dell'Inter.