L’orario estivo dei treni penalizza la fascia ionica del Cosentino

Entra in vigore l’orario estivo di Trenitalia. Ma restano i problemi che il Comitato dei pendolari cosentini illustra in una lunga nota che intende richiamare alle proprie responsabilità sia le Fs che l’assessorato regionale ai Trasporti. I rappresentanti del Comitato cosentino e quelli degli altri gruppi sparsi sul territorio regionale erano presenti alla riunione organizzata per illustrare il programma di esercizio estivo. E a loro dire non ci sono buone nuove.

«Sulle grandi direttrici (Reggio Calabria-Cosenza, Cosenza-Sapri, Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria) sostanzialmente i treni sono stati confermati tutti. Lo stesso sulla trasversale Lamezia-Catanzaro Lido. Per scelta politica e per motivi legati al turismo - scrive il Comitato - è stata potenziata l’offerta sulla tratta Lamezia Terme Centrale-Rosarno, via Tropea. Sulla Cosenza-Paola viene viene soppressa una coppia di treni e sulla Cosenza-Sibari vengono soppresse due coppie di treni. Siamo consapevoli che i Comitati dei pendolari non sono deputati alla formulazione dell’offerta, ma nel caso specifico, esprimiamo le nostre perplessità sulla programmazione estiva dei treni regionali».

