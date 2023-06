Montalto Uffugo, devastato dalle fiamme un mobilificio

Attimi di panico e paura, ieri, in località Coretto, a Montalto Uffugo, per un grosso incendio divampato all’interno di un capannone, nella zona industriale. Le lunghe lingue di fuoco, sulla cui origine sono in corso le indagini degli inquirenti hanno avvolto la struttura, adibita a mobilificio, mandando in fumo e riducendo in cenere tutto ciò che c’era la suo interno.

La grossa colonna di fumo, e le alte fiamme hanno subito destato l’attenzione di alcuni residenti, addirittura della zona dello Scalo, tanto era visibile l’incendio e hanno allertato i soccorsi, facendo intervenire i Vigili del fuoco. Sul posto sono accorse diverse squadre dei pompieri del comando di Cosenza, sede centrale e distaccamento di San Giovanni in Fiore, con supporto di autobotti per rifornimento idrico ed autoscala.

Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e faticose, iniziate sin dalle 13 e 30 fino alle ore 18 circa. Non si sono registrati danni a persone, perché la struttura era chiusa e nessun dipendente era presente al suo interno ma le fiamme hanno interessato i circa 3000 mq. Tutto il materiale e la merce presente all'interno andati completamente distrutti. Le alte temperature hanno danneggiato l'edificio con crollo totale del tetto di copertura.

Dopo lo spegnimento delle fiamme si sono susseguite le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del sito. Ancora in corso gli accertamenti, con il coinvolgimento anche dei titolari del mobilificio, per capire cosa sia successo e quale sia stata l'origine del rogo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa anche se la causa accidentale rimane la più accreditata. A coordinare le operazioni di soccorso il funzionario del comando di Cosenza Gerardo Ferito.

