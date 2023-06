Prevenzione e dialogo con i giovani. A Cosenza focus mettere un argine alla droga

Rilanciare i servizi, puntare sulla prevenzione e dialogare con i giovani. Sono questi i punti principali sul quale si è incardinato il convegno che si è svolto, ieri mattina, nella sala della Provincia dal titolo “Includere per non escludere, percorsi comunitari e di comunità: il sistema dei Servizi alla sfida del futuro”. Cosenza, Capitale del volontariato per il 2023, ha ospitato l’evento nazionale in occasione della 36esima Giornata mondiale di lotta alla droga, organizzato dalla Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict), assieme al Coordinamento enti accreditati regionali (Intercear) e al Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca).

Rappresentanti del Governo, professionisti ed esperti e professionisti che operano nel settore delle dipendenze si sono confrontati pensando alle sfide del futuro. Il Governo era rappresentato dal viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci; dal sottosegretario di Stato con delega alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Sistema di sicurezza e informazione e al Dipartimento Politiche antidroga, Alfredo Mantovano; dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. Collegata in videoconferenza ha partecipato anche il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti.

La seconda parte dei lavori – con gli interventi dei rappresentanti del Governo – è stata moderata dal dottor Massimo Canu, esperto del Dipartimento antidroga. Il convegno è stato aperto dai saluti del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha dato il suo benvenuto agli ospiti giunti nella città che da sempre dà grande valore al volontariato. Un caloroso saluto è arrivato anche dall’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato. Il vescovo, da quattro mesi è a Cosenza, ed è rimasto sorpreso «per le tantissime realtà di volontariato. Non siamo chiamati per essere dipendenti di nessuno, siamo chiamati per essere uomini e donne liberi». La consigliera regionale di Forza Italia e presidente della Terza Commissione Sanità, Pasqualina Straface, ha portato i saluti del presidente della Regione Roberto Occhiuto, e ha spiegato quali sono le priorità della Regione in questo settore: «A breve incontrerò tutti i responsabili dei Sert per avere un quadro completo delle criticità e dello stato attuale».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza