Palazzina a rischio crollo nel centro storico di Rossano: sgomberate due famiglie

Evacuate in via precauzionale due famiglie da una palazzina a rischio crollo nel centro storico di Rossano. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in via Vico II S. Nilo, ad opera del professionale sopralluogo condotto da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni che ha evitato che la situazione di stabilità precaria potesse trasformarsi in un attimo nello scenario di una tragedia.

A quanto si è appreso a sollecitare il sopralluogo dei vigili del fuoco sono stati gli stessi occupanti dello stabile preoccupati evidentemente di qualche scricchiolio di troppo del pavimento. Si tratta di una palazzina di 3 piani, due le famiglie presenti, una secondo piano e l’altra al terzo piano, il primo piano invece era vuoto , poiché il proprietario non risiede in città. Ciò ha contribuito presumibilmente anche al fatto che non è stato facile capire le condizioni del solaio, poiché sotto non c’era nessuno per controllare.

Sta di fatto che dopo i controlli degli uomini del 115 è emerso come una parte delle travi, ancora in legno, era del tutto marcia e che si sarebbe potuto verificare un crollo da un momento all’altro. Da qui la decisione di procedere con lo sgombero immediato delle due famiglie, ossia una coppia di coniugi e una signora anziana che viveva con il figlio. I due nuclei familiari si sono quindi trovato nel giro di qualche ora a dover trovare una sistemazione, mentre poi si dovrà provvedere anche alla verifica degli eventuali interventi da apportare per evitare crolli e rendere nuovamente agibile l’immobile.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza