Cosenza, lavoratori Amaco ancora senza paga

Giugno sta scivolando via e dello stipendio di maggio i lavoratori dell’Amaco non hanno saputo più nulla. Dopo quell’avviso al personale firmato giorno 9 dall’amministratore unico, dott. Michelangelo Mastrolorenzo, e affisso sulla bacheca aziendale, è calato silenzio. Sono trascorse quasi due settimane nel silenzio assoluto. L’avviso aziendale arrivava dopo che il giorno precedente il Consorzio Cometra aveva «proceduto ad emettere la fattura dei corrispettivi relativi al mese di maggio che verranno quindi erogati dalla Regione Calabria nei tempi necessari. Appena ricevuta la disponibilità delle somme - chiudeva l’avviso al personale - questa Società provvederà a corrispondere lo stipendio di maggio». L’Amaco non ha pagato, evidentemente perché le somme previste non sono entrate nelle casse. E l’attesa per gli oltre 100 dipendenti si prolunga più del dovuto. L’ottimismo mostrato dal sindaco Franz Caruso dopo il vertice alla Cittadella è scemato. Nessuna notizia, nessuna richiesta di chiarimenti da parte delle sigle sindacali.

