Cosenza, viaggio da incubo domenica sui treni

Con il caldo aumenta la voglia di sole e mare. E aumentano anche gli spostamenti dei pendolari della domenica. Non tutti dispongono di mezzi propri. Il treno resta l’unica alternativa per raggiungere le spiagge più vicine. Solo che un bagno ristoratore rischia di trasformarsi in un incubo. Provate a chiedere a quanti domenica si sono avventurati dal capoluogo verso la fascia lametina e soprattutto reggina. Con il cambio orario avvenuto l’11 giugno è diventato ancora più difficile spostarsi da una parte all’altra della regione in treno. Cancellate alcune corse che evitavano alzatacce, consentendo un ritorno a casa più comodo. Vediamo cosa è capitato a una comitiva. Partenza obbligata da Vaglio Lise per Reggio alle 6,23, arrivo sullo Stretto alle 9,05. L’alternativa è 9,23 con arrivo alle 12,03. Impossibile visitare i Bronzi con tutta calma o vedere altri posti in giornata. Rientro a Cosenza: prima si arrivava a Vaglio Lise alle 18,40 con partenza da Reggio alle 15,50 circa, adesso invece 17,53 la partenza da Reggio con arrivo alle 20,37. Tra l’altro, in condizioni da terzo mondo. Carrozze prese d’assalto da bagnanti, chiasso pazzesco, caos, il tutto su convogli che non “brillano” per pulizia.

La nostra città continua ad essere tenuta in scarsa considerazione dai vertici territoriali di Trenitalia. Se è vero come è vero che anche nei giorni feriali i disagi sulla stessa tratta non mancano visto che i treni delle 7,23 e delle 15,23 in partenza da Cosenza non arrivano a Reggio ma sono limitati a Paola (stessa cosa al ritorno). E a proposito della stazione tirrenica: la nostra comitiva della domenica una volta arrivata alle 20,37, dopo un viaggio estenuante, si è imbattuta in altre decine di malcapitati scesi dagli Intercity provenienti da Roma, tutti alla ricerca di un posto sulle tre carrozze del Regionale destinato a Vaglio Lise. Risultato: stipati come sardine e molti hanno viaggiato pure in piedi. Dulcis in fundo: una rissa allo scalo cittadino tra passeggeri esasperati sedata per fortuna da due Volanti della Polizia di Stato.