Paterno è scossa dopo l'assurda morte di Manuel Tripargoletti: “Ragazzo brillante con grandi doti umane”

A Paterno Calabro, nel Cosentino, il sole si è spento ed è calato il silenzio. Sui volti di tutti quelli che conoscevano Manuel Tripargoletti si leggono solo espressioni di dolore e incredulità per la tragica morte di quel giovane di appena 25 anni avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Manuel stava attraversando i binari della ferrovia Mestre-Venezia per andare a prelevare al bancomat assieme a un suo amico quando all’improvviso è stato travolto e ucciso da un treno. Il suo amico è rimasto ferito.

Da domenica i Social sono stati inondati dai messaggi di vicinanza alla famiglia, ma soprattutto dai ricordi di un ragazzo «dal cuore d’oro. Un instancabile lavoratore, un giovane buono e generoso». Tra le lacrime e i singhiozzi il suo gruppo di amici di Paterno lo ha voluto ricordare con queste parole: «Non riusciamo ancora a capacitarci di quanto accaduto, mentre ripassano in mente i ricordi di tutto ciò che si è vissuto insieme, dalle prime partite di calcetto, alle serate passate a chiacchierare e a tutto il resto, quei rapporti di amicizia vera dove si cresce insieme e si condivide tutto. Nonostante il lavoro lo avesse portato a trasferirsi, i contatti con gli amici di sempre non sono mai mancati».

Manuel si era laureato in Scienze motorie all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e quest’anno aveva insegnato e vissuto a Legnago in provincia di Verona. La scuola era finita e lui stava per tornare per andare a lavorare in Sardegna come bagnino, ha raccontato un amico. Perché Manuel conosceva il sacrificio e la fatica e avrebbe trascorso l’estate lavorando. Sulla pagina Facebook dell’Istituto comprensivo Mangone-Grimaldi, ieri, è stato postato un commuovente ricordo del giovane: «Un nostro ex alunno del plesso di Paterno, Manuel Tripargoletti, vittima di un terribile incidente. Una notizia che spacca il cuore e lascia senza fiato, senza energie. Addio Manuel il nostro Istituto si stringe con il cuore profondamente commosso e in preghiera al dolore straziante della tua famiglia, con i tuoi amici e tutta la comunità».

