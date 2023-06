Corigliano Rossano, trenta e-bike travolte da un ignobile destino

«Trenta biciclette a pedalata assistita, ricevute nel 2016 dal comune attraverso il Ministero dell’ambiente e che erano costate 1.500 euro ciascuna (totale 45mila euro) finite in fondo ad un parcheggio pubblico, deteriorate e mai utilizzate». Lo stesso parcheggio, interdetto dopo un incendio e per il quale è stato annunciato dal sindaco la prossima messa in sicurezza con la messa in atto di automazione assieme a quello di Piazza Salotto grazie ad un finanziamento di 4 milioni del progetto Info Mobility. La denuncia era giunta dall’attuale consigliere comunale di maggioranza, Salvatore Tavernise, 3 anni fa e precisamente il 20 luglio del 2020, come risulta dalle cronache del nostro giornale, che, dopo averne riscontato la presenza di solo 24, era stato spinto dalla necessità di recuperarle, rinunciandovi, dopo avere avuto ragguagli tecnici sulla irrecuperabilità delle stesse. Queste stesse notizie, ora, sono state riportate alla luce dal sindaco Flavio Stasi, in risposta alla denuncia di spreco manifestata dal vicesegretario nazionale della FNA e presidente nazionale di Epas, Mario Smurra, in seguito al rinvenimento delle bici ammucchiate in fondo al parcheggio pubblico di Via Taranto, allo Scalo di Rossano. robabilmente la fretta o, forse, perché male informato in questo caso da qualche probabile cattivo consigliere, ha fatto si che venisse riportato alla ribalta, con tanto di accuse di spreco, questioni che già tre anni fa, erano state sollevate dell’attuale maggioranza. E per questo il primo cittadino, in merito a quest’ultima uscita, ha inteso subito fare chiarezza facendo presente che si tratta «di alcuni tra i più inossidabili grandi elettori di molte delle mirabili amministrazioni del passato che prova ad occuparsi di biciclette, senza rendersi conto di cadere e fare un ennesimo autogol».

