'Ndrangheta nella Sibaritide, decapitato il clan Abbruzzese: 68 misure contro le cosche di Cassano, Sibari e Corigliano Rossano TUTTI I NOMI

Sibaritide sotto assedio. Centinaia di carabinieri e poliziotti hanno eseguito all'alba di oggi una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 68 persone (39 sono finite in carcere mentre 24 ai domiciliari, a 5 è stato notificato l’obbligo di firma) appartenenti alle cosche dominanti nell'area compresa tra Cassano, Sibari e Corigliano Rossano. L'operazione - denominata "Athena" e coordinata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dagli aggiunti Vincenzo Capomolla e Giancarlo Novelli, oltre che dal pm antimafia Alessandro Riello - ricostruisce traffici di droga, estorsioni, intimidazioni, regolamenti di conti registrati negli ultimi quattro anni nell'area settentrionale ionica della Calabria.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip di Catanzaro, Sara Mazzotta. Tra i fatti contestati vi sono estorsioni e danneggiamenti compiuti in danno di un notissimo club resort di Sibari; estorsioni consumate in danno di produttori agricoli e imprenditori del settore fondiario; e persino estorsioni compiute in danno di una società incaricata di installare gli autovelox lungo le strade dell'area ionica del Cosentino. Le persone complessivamente indagate sono 82.

In carcere

1. ABRUZZESE Antonio (1984);

2. ABBRUZZESE Francesco alias “cicciotto” (1996);

3. ABBRUZZESE Luigi (1989);

4. ABBRUZZESE Leonardo detto Nino alias “castellino” (1985);

5. ABBRUZZESE Marco alias “struzzo” (1990);

6. ABBRUZZESE Nicola alias “semiasse” (1979);

7. ABBRUZZESE Rocco alias “zurrune” (1964);

8. ABBRUZZESE Rosaria detta “Rosanna” (1974);

9. ARCIDIACONO Gianfranco (1987);

10. CERCHIARA Alessandro alias “chimico” (1991);

11. CERCHIARA Alessia (1992);

12. CERCHIARA Erminia (1987);

13. DI GIOIA Davide Giuseppe 1990);

14. DI PUPPO Michele (1964);

15. FAILLACE Francesco (1983);

16. FALBO Maurizio alias "naso stuart" o "trapanaridd'' (1988);

17. FERRARO Danilo, alias "cidruzzo" (1989);

18. FORASTEFANO Pasquale (1987);

19. GALLO Osvaldo (1987);

20. IQBAL Amjad detto Mustafà (1980);

21. LAINO Francesco (1978);

22. LAINO Giuseppe (1974);

23. LAINO Luca (1984);

24. LO TUFO Antonio (1967);

25. MADIO Domenico alias "pilu ia";

26. MAESTRI Gianluca (1978);

27. MAESTRI Maria Rosaria (1984);

28. MAESTRO Sandro (1969);

29. MALOMO Carlo (1982);

30. MANIERI Salvatore alias "scià scià" (1975);

31. MILITO Rocco (1972);

32. MITIDIERI Giuseppe (1990);

33. OLIBANO Roberto Junior (1993);

34. PAGLIARO Giovanni (1966);

35. PISCIOTTI Antonio (1969);

36. PISCIOTTI Domenico alias "u liune" (1967);

37. PRESTA Gennaro (1981);

38. ROVITTI Vincenzo (1976);

39. RINALDI Giuseppe (1986).

Ai domiciliari

1. ABBRUZZESE Celestino alias “Ciccio u zingaro” o “asso di bastoni” (1947);

2. ABBRUZZESE Cosimo alias “Cocò” (1991);

3. ABBRUZZESE Luigi alias “Willy” (1985);

4. ABBRUZZESE Ivan (1984);

5. ARLEO Gianfranco (1974);

6. BELMONTE Maurizio (1968);

7. BEVILACQUA Stefano (1985);

8. BOGUSLAWSKI Jacek (1985);

9. CAIRO Katia (1986);

10. CARUSO Pasquale alias “u pacc” (1965);

11. CERCHIARA Mario (1957);

12. CAMPANA Maria Stella (1963);

13. COSENTINO Claudio (1965);

14. FALBO Giuseppe detto Pinuccio (1967);

15. FORASTEFANO Alessandro (1991);

16. GENISI Antonio (1967);

17. GENISI Elvira (1995);

18. GIANNICOLA Tiziana Antonietta (1969);

19. MARTUCCI Massimiliano (1978);

20. MASTROTA Carmine (1986);

21. MASTROTA Lucia (1956);

22. RUSSO Giancarlo Quintino Pio (1954);

23. SELVAGGI Lorenzo Pietro (1975);

24. STAMATO Emmanuel (1995).

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

1. ABBRUZZESE Francesca (1975);

2. DONADIO Raffaele (1969);

3. FALBO Domenico (1978);

4. FERRARA Emilio (1976);

5. GUIDI Marco (1989).

Tutti gli altri indagati

ABBRUZZESE Mara (1975);

BARONE Ivan (1977);

BENEDETTO Gennaro (1965);

FIMOGNARI Carmelo Domenico (1981);

GRANITI Francesco alias "nips" (1993);

LAURIA Giuseppe Salvatore (1988);

LIONE Domenico (1968);

LO NIGRO Francesco (1969);

MACARIO Albino (1967);

RUSSO Mario (1993);

SAGGESE Carmine (1984);

SCORZA Maurizio alias "u cacaglio" (1965);

SIRIMARCO Giuseppe (1995);

VARCA Mario Olimpio (1960).

I capi delle conserterie

I capi delle due consorterie alleate nella gestione degli affari illeciti vengono indicati in Pasquale Forastefano e in Luigi Abbruzzese, figlio dell'ergastolano Franco Abbruzzese detto "dentuzzo", c'è pure Nicola Abbruzzese detto "semiasse", fratello del boss recluso. Luigi è stato arrestato dalla polizia dopo una lunga latitanza a Cassano nell'agosto del 2018 e con la sua uscita di scena la reggenza della cosca Abbruzzese sarebbe stata assunta dallo zio Nicola. I clan Forastefano e Abbruzzese espanderebbero secondo la Dda di Catanzaro la loro influenza criminale da Cassano e Sibari sino a Francavilla Marittima, Trebisacce, Villapiana, Spezzano Albanese e Castrovillari.

Tra gli arrestati figurano il boss rendese Michele Di Puppo; il capobastone cassanese e leader criminale dell'omonima famiglia Pasquale Forastefano; Francesco Faillace, arrestato già in Spagna nelle scorse settimane nell'ambito dell'operazione antidroga della Dda di Catanzaro "Gentleman 2" ; i cosentini Gennaro Presta e Gianluca Maestri. E ancora il capo storico della criminalità nomade cassanese, Celestino Abbruzzese, detto "asso di bastoni", posto ai domiciliari in considerazione dell'età; due donne: Rosaria Abbruzzese e Erminia Cerchiara, quest'ultima compagna dell'ex latitante Luigi Abbruzzese, catturato a Cassano nell'agosto 2018, figlio dell'ergastolano. In manette pure il genero del padrino detenuto, Stefano Bevilacqua. Azzerati i vertici della famiglia Abbruzzese, fino ai primi anni duemila impegnata in una cruenta faida con i Forastefano e poi, dopo la pace siglata con i rivali, "soci" degli antichi nemici nella gestione degli affari illeciti nella vasta e ricca area sibarita. Obbligo di firma per Marco Guidi, 34 enne consigliere di maggioranza di Cassano.

Maurizio Scorza negli atti dell'inchiesta

Negli atti d'inchiesta compare pure Maurizio Scorza, indicato come autore di una estorsione compiuta su mandato degli Abbruzese e dei Forastefano in danno di un imprenditore agricolo sibarita. Scorza è stato barbaramente assassinato, insieme alla compagna magrebina, Hanene Hendli, nelle campagne di Castrovillari lo scorso anno.

Decine le perquisizioni eseguite dai militari dell'Arma del comando provinciale di Cosenza, coordinati dal colonnello Agatino Saverio Spoto e dai poliziotti della Questura bruzia diretti dal questore Michele Maria Spina. Impegnati nelle investigazioni e nella esecuzione dei provvedimenti restrittivi i carabinieri del Reparto operativo provinciale di Cosenza e della compagnia di Cassano e del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, diretti dal tenente colonnello Dario Pini e i poliziotti delle squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio Centrale Operativo, guidati dal primo dirigente Fabio Catalano e dal vicequestore Gabriele Presti.

Nella foto Luigi Abbruzzese, Pasquale Forastefano e Nicola Abbruzzese