Precipita in un dirupo con il quad a Longobucco, 60enne salvo per miracolo VIDEO

Esce a fare un giro con il quod del fratello e fa un volo di più di 100 metri in un burrone. Ma per miracolo si è evitata la tragedia. È accaduto, oggi pomeriggio a Longobucco, ad un sessantenne originario del centro presilano, ma residente da tempo a Roma.

Per cause ancora in corso di accertamento pare che l’uomo abbia perso il controllo del quod finendo in un burrone. Fortunatamente, il sessantenne nella caduta non ha battuto la testa ed è riuscito a gridare per chiedere aiuto. Allertata la macchina dei soccorsi da subito le operazioni di recupero dell’uomo non sono state facili, sia per la zona estremamente scoscesa, sia perché il punto in cui è scivolato è segnato da una fitta e alta vegetazione.