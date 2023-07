Corigliano Rossano, proiettile... vagante colpisce auto in sosta

Inquieta e apre la porta a svariate congetture quanto avvenuto la notte di qualche giorno fa a Rossano. Un’auto parcheggiata per strada è stata trovata con il parabrezza perforato da un colpo di pistola. L’episodio è avvenuto nella zona del lungomare rossanese. Ad essere presa di mira l’auto di un settantenne del posto che ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine una volta che si è avveduto di quanto accaduto al mezzo di sua proprietà. A quanto si è appreso non si tratterebbe di una situazione maturata in un contesto criminale e il proprietario risulta essere persona perbene e lontana da ambienti insani. E ciò se possibile pone ulteriori interrogativi e preoccupazioni. C’è da capire la finalità del gesto che si presta a diverse interpretazioni, dall’episodio di natura intimidatoria o estorsiva, al semplice caso isolato di una reazione fuori controllo dell’autore misterioso in un momento di poca lucidità. Ma anche se si fosse in presenza di una bravata o di un atto vandalico non sfugge che si tratta di un grave gesto, che avrebbe potuto avere conseguenze anche di altra natura. Senza contare che c’è gente che gira indisturbata con pistola al seguito di sera. Al momento, su quanto successo, indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano anche se fino ad ora pare non sia emerso nulla di rilevante, per auto nessuna pista è stata esclusa e si sta indagando in tutte le direzioni per cercare di risalire all’identità di chi ha premuto il grilletto comunque di una pistola. Parliamo infatti di un arma che è stata utilizzata con estrema disinvoltura e in un luogo pubblico, per altro la zona del lungomare che in questo periodo estivo è frequentato fino a tarda ora e in tutti i giorni della settimana. Da annotare che di recente la movida estiva ha avuto un avvio movimentato, tra risse tra giovani, sia a Schiavonea che a Sant’Angelo, ossia nelle zone di mare delle due aree urbane, una aggressione ad un disabile, passando per alcuni episodi di uso eccessivo di alcol soprattutto tra i giovani. Una situazione su cui sono già intervenute le forze dell’ordine predisponendo controlli speciali del territorio, soprattutto nel fine settimana, giorni in cui si concentra maggiormente la presenza di giovani e occasioni di aggregazione nelle zone della costa.