Cosenza, fumata bianca per la convenzione quinquennale dello stadio “Marulla”

Un lavoro ai fianchi per arrivare a un accordo che consenta allo stadio “Marulla” per l’inizio del campionato almeno di essere in regola con le prescrizioni di Lega e Questura. Comune e Cosenza calcio ieri mattina si sono incontrati nuovamente per il rinnovo della convenzione. Una stretta di mano molto lunga che precede di qualche giorno la sottoscrizione del documento. Da una parte gli assessori Damiano Covelli e Pasquale Sconosciuto e l’ingegnere Pietro Filice, dall’altra la responsabile della gestione Roberta Anania, il responsabile della sicurezza Luca Giordano e il responsabile amministrativo Daniel Inderst. La volontà politica di Palazzo dei Bruzi si è incrociata con la disponibilità della dirigenza rossoblù. Affare fatto, dunque. Per la gestione dello stadio il Cosenza calcio dovrà mettere sul piatto della bilancia 90mila euro all’anno (40mila in più rispetto al canone precedente). La convenzione avrà una durata quinquennale. Per i lavori richiesti da Lega e Questura (tornelli, torre faro, bagni, eccetera) a conti fatti servono tra i 100mila e i 120mila euro; altri 450-500mila euro serviranno per ripristinare la tribuna B. Interventi che saranno a carico della Società di via degli Stadi attraverso la quota annuale per la gestione dell’impianto.

L’amministrazione comunale non avrà un centesimo dalla quota del canone che sarà interamente destinata alla realizzazione dei lavori necessari. L’intesa prevede che a carico del Cosenza calcio vi siano manutenzione ordinaria e straordinaria (una novità rispetto al passato).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza