Cosenza, obbligo di dimora per la casalinga arrestata per droga

Scarcerata la 76enne di Cosenza arrestata venerdì scorso per spaccio di droga. Il gip del Tribunale di Cosenza, Alfredo Cosenza, ieri mattina ha convalidato l’arresto sostituendolo con l’obbligo di dimora nel comune di Cosenza e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’anziana, difesa dall’avvocato Maurizio Vetere, è stata trovata con quasi cinque chili di hascisc nascosti nel frigo box e scovati anche grazie all’aiuto di un cane poliziotto. Poco dopo mezzogiorno di venerdì, gli agenti della squadra mobile di Cosenza (coordinati dal questore Michele Maria Spina e dal capo della Mobile Gabriele Presti) sono entrati in casa della donna con il supporto delle Unità cinofile di Vibo Valentia.

Il cane antidroga “Digos”, dopo essere entrato nel condominio, non ha mostrato alcun tentennamento e ha puntato con insistenza la porta di quell’appartamento, abitato da una coppia di due insospettabili anziani. Una volta aperto, il segugio poliziotto si è fiondato verso il ripostiglio dell’abitazione, indicando ai “colleghi” il posto dove “cercare”. I sospetti dei poliziotti si sono concentrati su una borsa frigo contenuta in un frigo box. Gli agenti l’hanno subito aperta e hanno trovato una busta di plastica con 8 involucri contenente lo stupefacente e altri cinque panetti di hascisc. La 76enne è stata arrestata in flagranza di reato.

