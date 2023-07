L’ospedale della Sibaritide sarà dotato di 373 posti letto

Una struttura ospedaliera d’avanguardia e pensata per servire l’intero territorio dello Ionio cosentino, giunta, nei tempi previsti, con il subentro nell’appalto della D’Agostino costruzioni generali srl, a conclusione della fase strutturale ed in attesa di ottenere le risorse relative alle varianti resesi necessarie ed alla revisione dei costi delle materie prime, per ripartire ed allestire e distribuire i reparti nei vari piani. Questi ospitano complessivamente una copertura ospedaliera di 60mila mq. ed una superficie complessiva coperta di 121.270 mq. Il complesso ospedaliero è inserito in un’area la cui superficie ammonta a 130 mila mq., con una superficie a verde di 64mila mq ed una superficie a parcheggi di 31 mila mq.

Numeri evidenziati nell’evento celebrativo dell’altro ieri dal project manager ing. Domenico Gerardo Petrone, e contenuti nel tabellone allestito all’interno del cantiere e nella brochure consegnata a tutti gli intervenuti con il kit dei dispositivi di sicurezza, che danno il senso della grandiosità dell’opera ospedaliera che sarà dotata di 373 posti letto. Dall’opuscolo si evince anche la distribuzione dei reparti e dei servizi sanitari. Nel piano 1 figurano: Centro trasfusionale, Anatomia patologica, Laboratorio anali,Servizio di sterilizzazione. Nel piano 0 si trovano: Emodialisi con 24 posti letto, prericovero, degenza psichiatrica 16 posti letto, Day Hospital oncologico 8 posti letto, Day Hospital medico 10 posti letto, Endoiscopia, Diagnostica per immagini, Pronto soccorso e Obi (osservazione breve intensiva) 10 posti letto Poliambulatorio.

