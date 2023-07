Lite in discoteca a Sangineto: sparati due colpi di pistola, ferito un giovane di 22 anni

Gli insulti, la lite e poi due colpi di pistola: un ragazzo di 22 anni di Castrolibero è stato ferito l'altra sera all'interno di una nota discoteca del Tirreno cosentino. Il giovane P. G. è stato subito soccorso e trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Sangineto (luogo dove il fatto è avvenuto) che hanno avviato indagini ascoltando decine di testimoni. L'autore del ferimento sarebbe già stato individuato. Dell'accaduto è stata informata la procira di Paola che ha aperto un fascicolo d'inchiesta. La lite finita nel sangue sarebbe scoppiata per futili motivi.