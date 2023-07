Presunti boss, azionisti e favoreggiatori delle "cosche confederate" di Cosenza e Rende a processo: oltre 130 gli imputati NOMI

Le cosche alla sbarra. Presunti boss, azionisti e favoreggiatori delle "cosche confederate" di Cosenza e Rende compariranno davanti ai giudici del Tribunale bruzio il prossimo 31 ottobre. L'ha deciso il gup distrettuale di Catanzaro, Fabiana Giacchetti, accogliendo le richieste del procuratore capo, Nicola Gratteri, dell'aggiunto Vincenzo Capomolla e dei pm antimafia Vito Valerio e Corrado Cubellotti. Gli oltre 130 imputati dovranno affrontare il processo nell'aula bunker di Lamezia Terme, unica struttura in grado di ospitare un numero così alto di persone. L'indagine, coinvolge altri 110 incriminati che hanno scelto, però, di essere giudicati mediante il rito abbreviato fissato per il 18 settembre. Ha scelto invece il giudizio immediato, l'ex sindaco di Rende (comune sciolto per mafia) Marcello Manna che sarà giudicato separatamente il 2 ottobre. La maxinchiesta "Reset" vede tra i sottoposti a giudizio i boss di Cosenza e Rende Francesco Patitucci, Michele e Umberto Di Puppo, Adolfo D'Ambrosio, Mario Piromallo e l'ex padrino Roberto Porcaro che, nei mesi scorsi, ha deciso di saltare il fosso e collaborare con la giustizia. Le indagini condotte da carabinieri, poliziotti e finanzieri, ricostruisce estorsioni, episodi di usura e condizionamenti di istituzioni pubbliche. L'inchiesta si fonda sui migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali e sul contributo di una ventina di pentiti. Tutti gli imputati - tranne i rei confessi - si protestano innocenti e tali dovranno essere considerati sino alla definizione della vicenda giudiziaria.

I nomi

Alfredo Bruno; Ernesto Campanile; Carmine Caputo; Damiano Carelli; Alessandro Cariati; Placido Cariello; Andrea Carpino; Andrea Vincenzo Caruso; Francesco Casella; Michele Castiglione; Andrea Cello; Federico Chianello; Antonio Chiodo; Massimo Ciancio; Giuseppe Cirillo; Antonio Colasuonno; Cesare Conte; Antonio Covelli; Aldo Andrea D’Ambrosio; Cristian D’Ambrosio; Emma D’Ambrosio; Massimo D’Ambrosio; Alessio De Cicco; Francesco De Cicco; Sergio Del Popolo; Pietro De Mari; Antonio De Rose; Pasquale De Rose; Armando De Vuono; Giovanni Drago; Patrizia Drago; Angelo Falcone; Umile Ferraro; Eugenio Filice; Anna Fiorillo; Remo Florio; Angelo Frontino; Fabrizio Fuoco; Gino Garofalo; Giovanni Garofalo; Rosanna Garofalo; Salvatore Garofalo; Mario Gervasi; Fabio Giannelli; Fabrizio Gioia; Alberigo Granata; Giovanni Grandinetti; Simone Greco; Stefano Greco; Luciano Impieri; Sergio La Canna; Carlo Lamanna; Umile Lanzino; Fabio Laratta; Massimiliano Lo Polito; Silvia Lucanto; Antonio Lucà; Gianluca Maione; Massimo Giuseppe Maione; Cosimo Manzo; Francesco Marchiotti; Stefano Antonio Marigliano; Roberta Maritato; Andrea Mazzei; Lauretta Mellone; Giuseppe Midulla; Bruno Mollica; Giuseppe Mondera; Francesco Morabito; Filippo Morrone; Pino Munno; Silvio Orlando; Massimo Palermo; Francesco Papara; Mario Perri, Sandro Perri; Giuseppe Perrone; Antonio Pignataro; Ciro Pignataro; Giuseppe Piromallo; Antonio Carmine Policastri; Antonio Presta “Tonino”; Franco Presta; Giuseppe Presta; Domenico Prete; Remo Prete; Sergio Raimondo; Maurizio Rango; Paolo Recchia; Andrea Reda; Ines Reda; Francesco Reda; Paolo Reda; Michele Rende; Francesco Ripepi; Marcello Rizzuti; Danny Romano; Massimiliano Rossiello; Cristian Francesco Ruffolo; Rosa Rugiano; Antonio Russo; Domenico Salerno; Domenico Sannà; Marco Saturnino; Orlando Scarlato; Salvatore Sesso; Mario Sirangelo; Alessandro Stella; Francesco Stola; Francesco Tassone; Francesca Tiralongo; Vittorio Toscano; Ivan Trinni; Mario Trinni; Danilo Turboli; Francesco Veltri; Massimo Volpentesta; Sandro Vomero; Cristian Vozza; Giuseppe Zaffonte; Roberto Zengaro.