A Cosenza servizio di riscossione proroga di altri 6 mesi

Appalto per le attività di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie, extratributarie, delle ebtrate patrimoniali e di attività accessorie: l’amministrazione comunale ha concesso un’altra proroga, di sei mesi, a Municipia Spa. Dovrebbe essere l’ultima. Dopo di che, il servizio sulla base del project financing presentato dalla stessa Municipia al Comune dovrebbe essere affidato definitivamente per un periodo di 12 anni. La determina di proroga è stata firmata dal dirigente del settore 14 (tributi e riscossione) del Comune, Giuseppe Bruno, che nella veste di dirigente del settore 13 (programmazione e risorse finanziarie) ha poi dato il parere di regolarità contabile.

Il servizio di riscossione viene gestito da Municipia dal mese di luglio del 2017. La durata del contratto di appalto era di cinque anni. Alla scadenza naturale, Municipia Spa ha predisposto e consegnato, aggiornandolo in più occasioni, una proposta di project financing relativa alle attività di incasso di entrate tributarie ed extratributarie del Comune. La giunta municipale in più momenti ha preso atto della proposta di Municipia Spa ed ora sta procedendo con le valutazioni sulla fattibilità del progetto anche in considerazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale vigente.

