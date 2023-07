Dramma sfiorato a Cetraro: rissa in famiglia, ferita una donna

Una discussione accesa, cominciata in macchina, tra una coppia di fratelli, che è presto degenerata. E poi le botte - tante - alla donna da parte del fratello, che, stando ad alcune testimonianze, le avrebbe anche violentemente strappato numerose ciocche di capelli, lasciandola sanguinante a terra.

Questo quanto accaduto domenica sera, intorno alle 22, in una delle principali via della Marina cetrarese, nei pressi di piazza San Marco. Le urla tra i due fratelli, provenienti da un paese dell’entroterra - alla presenza di un’altra persona, anche lei in macchina con loro - hanno ovviamente attirato l’attenzione di alcuni passanti, che poi, resisi conto del fatto che la donna versava in condizioni critiche, hanno chiamato i Carabinieri della locale Stazione, immediatamente giunti sul posto, e il 118, i cui operatori, dopo averle prestato le prime cure, hanno ritenuto opportuno portarla nel Pronto soccorso del locale ospedale.

L’uomo, di circa trent’anni, era, a detta degli stessi passanti, visibilmente ubriaco e fuori di sé e i Carabinieri hanno faticato non poco a riportare la situazione alla normalità. La donna, una volta medicata e dimessa dal Pronto soccorso cetrarese, non ha ritenuto sporgere denuncia nei confronti del fratello, così come confermato dalle autorità preposte, nella speranza che quanto accaduto diventi presto solo un brutto ricordo e, soprattutto, non si ripeta più.