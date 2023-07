Bonifati, un operaio muore mentre stava lavorando in montagna

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio boschivo di 54 anni è deceduto nella giornata di ieri a Bonifati. La vittima, Piero Bernardo, - da quanto si è appreso - stava lavorando nella zona di Contessa, nel comune di Bonifati, quando per cause in corso di accertamento un grosso albero gli sarebbe caduto addosso. Immediati i soccorsi e i sanitari del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, guidati dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Paola, il capitano Marco Pedullà che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

